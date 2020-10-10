Президент Ирана обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить конфликт в Нагорном Карабахе. Российский президент рассказал, какие действия были предприняты с его стороны.

Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в этом регионе», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Хасан Рухани поддержал решение, достигнутое на переговорах представителями МИД. Также был рассмотрен план действий по иранской ядерной программе.

Накануне главы МИД России, Армении и Азербайджана проверили десятичасовые переговоры, результатом которых стало заявление о перемирии в Карабахе. Оно начало действовать в 12:00 по местному времени в субботу. Однако Армения и Азербайджан в первые же пять минут обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе. Также продолжают поступать сообщения об обстрелах с обеих сторон конфликта.