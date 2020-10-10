Армения и Азербайджан в первые пять минут обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

Министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о возобновлении военных действий со стороны противников после начала перемирия. Договор о превращении обстрела действует с 12:00 (11:00 мск) 10 октября.

«Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарное прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Караханбейли. Подразделения армии обороны Арцаха предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Противник обстреливает территории Тертерского и Агдамского районов» — сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Сообщения об обстрелах с обеих стороны конфликта продолжают поступать.

9 октября в Москве состоялись трехсторонние переговоры, в которых приняли участие главы МИД России, Армении и Азербайджана. Они длились более десяти часов. По итогам встречи было принято решение о временном прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Документ опубликовали на официальном сайте МИД России. Там же сказано, что более точные условия перемирия будут оглашены позднее.