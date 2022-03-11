Президент Хорватии заявил, что упавший в Загребе беспилотник запустили с Украины

Упавший в одном из районов на окраине Загреба беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович.

«Объект летел над Венгрией более 40 минут, над хорватской территорией пролетал менее семи минут и потерпел крушение в районе Яруна — к счастью, без жертв. Это серьезный инцидент. <…> Расследование продолжается, мы хотим установить все детали», — приводит его слова издание index.hr.

Ранее в МВД Хорватии сообщили, что неопознанный объект упал в одном из районов столицы Загреба. Был слышен звук взрыва, на месте падения осталась воронка. Пострадавших нет.

Повреждения получили только несколько машин. Сейчас район места падения беспилотника оцепили, на месте работают эксперты.

В местных изданиях распространилась информация, что объект может быть прилетевшим с Украины беспилотником Ту-141 советского производства.