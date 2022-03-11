СМИ: в Загребе упал Ту-141 с Украины

Неопознанный объект упал в одном из районов столицы Хорватии Загреба. Был слышен звук взрыва, на месте падения осталась воронка. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба МВД Хорватии.

В местных изданиях распространилась информация, что объект может быть прилетевшим с Украины беспилотником Ту-141 советского производства, уточнило РИА «Новости». ЧП произошло после 23:00 по местному времени в четверг. Управление полиции Загреба получило сигнал о детонации в районе Ярун.

«На место были срочно отправлены наряды, которые нашли воронку на улице Ярунской, <…> поблизости два парашюта, о которых ранее также получили сообщения», — гласит сообщение, опубликованное в Twitter министерства.

Повреждения получили несколько машин, стоявших поблизости. Сейчас этот район оцепили, на месте работают эксперты. Все обстоятельства произошедшего выясняют силовики.