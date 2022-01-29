Президент Хорватии объявил премьер-министра «агентом Украины»

Президент Хорватии Зоран Милановчи заявил, что премьер-министр страны Андрей Пленкович действует как «украинский агент». При этом собственные действия глава государства оценил как соответствующие занимаемой должности. Такое заявление Миланович сделал в интервью телеканалу RTL, пишет портал JutarnjiList.

«Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. Это огромная разница. И с русскими я не дружен. Я никогда не был там официально. Я никогда не пил кофе с послом России», — сообщил Миланович.

Хорватский лидер не стал именовать себя ни «врагом Украины», ни «другом России», однако подчеркнул, что Киев прославляет людей, бывших убийцами евреев и поляков во время Второй мировой войны. Кроме того, Украина имеет проблемы с сепаратистами, с которыми необходимо продолжать переговоры.

«С ними нужно разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерной державой. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много», — подчеркнул Миланович.

Это не первое высказывание Милановича по вопросу обострения ситуации на Украине. Несколько дней назад он заявил, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

Также Миланович называл смену власти на Украине в 2014 году переворотом, указав, что это произошло недемократическим путем. В результате его внесли в список на сайте «Миротворец» за «ретрансляцию пропаганды» России.