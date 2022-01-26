МИД Украины потребовал опровержение «оскорбительных заявлений» президента Хорватии

МИД Украины потребовал объяснений у посла Хорватии Аницы Джамович из-за слов президента республики Зорана Милановича. Последний заявил, что в случае конфликта Москвы и Киева Загреб отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины Джамич заявили, что Киев «категорически неприемлет» заявление хорватского лидера. Дипломаты посчитали, что заявление Милановича идет вразрез с официальной позицией страны и вредит отношениям. Также в ведомстве посчитали, что утверждение Милановича о событиях 2014 года в стране оскорбляет память украинцев и иностранцев, «отдавших жизни ради европейского будущего» Украины.

«Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность. <…> Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение», — сказано в сообщении МИД Украины.

Согласно обвинениям Киева, Миланович транслирует «нарратив российской пропаганды». Подобные высказывания не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии, нанося вред двусторонним отношениям. Украина потребовала публичного опровержения «оскорбительных заявлений» и их «неповторение в будущем».

Также стало известно, что после этих слов Милановича внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в качестве «антиукраинского пропагандиста».