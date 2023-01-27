Мир 27 января 2023, 07:56 Президент Хорватии напомнил Германии о проигранной войне России на фоне поставок танков Киеву Президент Хорватии Миланович отказался от военной помощи Украине Unsplash

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Хорватия не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом N1 заявил президент республики Зоран Миланович на фоне решения ФРГ поставить Киеву танки. Он напомнил главе МИД ФРГ Анналене Бербок, что Германия уже воевала с Россией, но проиграла ее.

«Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад», — ответил Миланович Бербок.

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При этом лидер Хорватии призвал Олафа Шольца и Анналену Бербок разобраться между собой, кто из них все-таки канцлер.

Миланович также отметил, что пока Россия и США не сядут за стол переговоров, украинский конфликт не прекратится, и передача западных танков Киеву тому подтверждение.

«Возможно, эти танки доберутся до Крыма, но без Хорватии. Я буду всегда выступать против. Те, кто хотят, понравиться Брюсселю (ООН — прим. ред.), пусть это делают, но я не буду», — заключил президент Хорватии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил раннее заявление Зорана Милановича о том, НАТО развернула настоящую войну на Украине. По словам министра, президент Хорватии дал самый честный и откровенный ответ на этот вопрос.