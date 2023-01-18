Мир 18 января 2023, 13:15 «Откровенно и честно». Лавров отреагировал на слова президента Хорватии о войне НАТО Лавров: президент Хорватии откровенно высказался об опосредованной войне НАТО против РФ РИА «Новости»

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Президент Хорватии Зоран Миланович сделал честное заявление о действиях НАТО на Украине, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что политик назвал происходящее опосредованной войной блока против России, сообщил ТАСС.

«Совсем недавно президент Хорватии Миланович сказал, что это война НАТО. Откровенно, честно», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции.

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Глава МИД отметил, что страны Запада не позволяют властям Украины принимать решения самостоятельно. В том числе они запретили президенту этой страны Владимиру Зеленскому провести переговоры с Россией в конце марта. Но при этом российскую сторону обвиняют в том, что она якобы не хочет возобновления переговорного процесса.

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Ранее о том, что Запад продолжает вести прокси-войну против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, она включает в себя в том числе и косвенное участие в боевых действиях. Он уточнил, что именно с этим было связано решение об увеличении численности ВС РФ до 1,5 миллиона человек.