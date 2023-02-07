Мир 07 февраля 2023, 20:57 Президент Грузии призвала Саакашвили перестать «держать в заложниках» страну и оппозицию Президент Грузии Зурабишвили призвала экс-главу Саакашвили уйти из политики РИА «Новости»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что бывший глава государства Михаил Саакашвили должен признаться в преступлениях и уйти из политики, перестав «держать в заложниках» страну и оппозицию. Слова грузинского лидера опубликовала администрация на официальном сайте.

«Раз и навсегда Саакашвили должен признаться в совершении преступлений и при условии ухода из политики перестать держать в заложниках страну и оппозицию», — говорится в заявлении грузинской администрации.

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Бывший президент Грузии Саакашвили последние несколько месяцев проходит лечение в одной из больниц Тбилиси. Родственники и соратники утверждают, что он находится в критическом состоянии, власти страны опровергают эту информацию. Саакашвили известен как ярый приверженец антироссийской риторики, кровавый провокатор и «поедатель галстуков». После событий в Южной Осетии в 2008 году, когда российская армия пресекла провокации Саакашвили, он чуть не съел свой галстук. На родину экс-президент вернулся в 2021 году и был арестован. Против него инициировано несколько уголовных дел, по некоторым он приговорен досрочно.

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