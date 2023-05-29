29 мая 2023, 18:18
Президент Греции распустил парламент
Президент Греции Сакелларопулу распустила парламент страны в связи с выборами 25 июня
Президент Греции Катерины Сакелларопулу распустила парламент страны. Решение принято в связи с грядущими парламентскими выборами, которые намечены на 25 июня. Об этом сообщил ТАСС.
Указ президента опубликовали в правительственном вестнике и разместили на доске объявлений у двери центрального входа в парламент. Согласно документу, новый состав законодательного органа изберут по результатам выборов. Его созовут уже 3 июля в 11:00 по местному времени. Тогда же депутаты примут присягу.
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис возглавляет правоцентристскую партию «Новая демократия». На прошедших в минувшее воскресенье, 28 мая, она набрала подавляющее число голосов — 40,79%. Однако партийцам досталось лишь 146 мест вместо 158 в прошлом составе парламента.
На минувшей неделе Греция поддержала Венгрию и заблокировала новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Власти страны пояснили, что не согласятся на введение очередных ограничений, пока киевский режим не уберет греческие компании из списка так называемых «спонсоров войны».
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