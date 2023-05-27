Мир 27 мая 2023, 18:24 Греция присоединилась к блокировке нового пакета антироссийских санкций ЕС Politico: Греция поддержала Венгрию в блокировке новых санкций ЕС для давления на Украину Unsplash

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Выступающая против введения нового пакета антироссийских санкций Евросоюза Венгрия получила неожиданного союзника в лице Греции. В стране пояснили, что не дадут согласия для введения новых ограничений, пока Украина не вычеркнет греческие компании из списка так называемых спонсоров войны. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило издание Politico.

Собеседники отметили, что обычно санкции не использовали для давления на Украину, поэтому требования греческих дипломатов раскритиковала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Изначально представители Греции поддержали инициативу введения мер для компаний, которые помогают России обходить санкции, после предъявления доказательств. Но после свои предложения они отозвали.

Источники пояснили, что греческие компании не нарушали введенных санкций, но по какой-то причине попали в украинский черный стоп-лист. При этом представители страны заявили, что сильно пострадала их экономика. Решить этот вопрос взялся руководитель дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель, который пообещал провести переговоры с властями Украины.

Новый пакет санкций Евросоюза предусматривает введение ограничений для компаний и стран, которые помогают России обходить торговое эмбарго. Это первая подобная мера, которую готова ввести Европа.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные против России ограничения уже сильно навредили экономике стран ЕС. Если под санкции начнут подпадать третьи страны, которых заподозрили в помощи России по закупке товаров, то финансовая система может не выдержать.