Мир 24 декабря 2022, 04:02 Президент Германии заявил, что украинский кризис непросто дается немцам Президент Штайнмайер. кризис на Украине дается жителям Германии непросто РИА «Новости»

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, как жители страны переживают последствия кризиса на Украине. По его словам, многие немцы вынуждены себя ограничивать. Об этом написал ТАСС.

«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать. Вы тоже ощущаете на себе последствия, особенно экономические», — заявил Штайнмайер в рождественском обращении к населению Германии.

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Он напомнил, что многие компании работают над тем, чтобы выйти из кризиса более сильными. При этом в уходящем году жители страны были способны на гораздо большее, чем думали сами.

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Немецкий лидер подчеркнул, что в 2022 году самым заветным желанием станет «воцарение мира». Он также заметил, что Германия приобрела богатый опыт. Несмотря на нынешние проблемы, борьба с изменением климата не потеряла актуальности для страны. Поэтому нужно объединить усилия пожилых людей и молодежи, резюмировал Штайнмайер.

Ранее властей Германии попросили рассмотреть возможность дополнительных поставок вооружения на Украину. С таким заявлением к высшему руководству обратилась министр иностранных дел страны Анналена Бербок.