Мир 23 декабря 2022, 01:09 МИД Германии призвал подумать о дополнительных поставках оружия Украине Википедия

Читать 360tv в

Власти Германии должны рассмотреть возможность дополнительных поставок вооружения на Украину. С таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Анналена Бербок. Ее слова привел ТАСС.

«В свете поставки [США] системы Patriot мы тоже должны посмотреть, что еще мы можем отправить», — сказала она.

Реклама

Глава МИД Германии провела в Берлине встречу с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном.

Реклама

Украинские власти уже получили от Германии системы противовоздушной обороны, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Также стране передавали бронемашины, ракетные комплексы и зенитные самоходные установки. Руководство Украины неоднократно просило предоставить немецкие танки Leopard-2, но канцлер Германии Олаф Шольц им отказывал.

Президент США Джо Байден пописал меморандум о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. ВСУ получат системы ПВО Patriot, которые пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал будущей законной целью российских военных. Он напомнил, что одной из задач спецоперации является демилитаризация.