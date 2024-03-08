Мир 08 марта 2024, 21:44 «Будешь сидеть!» Польские феминистки вышли на митинг 8 Марта Польские феминистки отмечают 8 Марта протестом за доступность контрацепции Freepik

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Феминистки в Польше в Международный женский день собрались на уличной акции протеста. Митинг устроили, чтобы добиться доступности средств контрацепции, передало РИА «Новости».

Участники организаций «Общепольский женский протест» и «Варшавский женский протест» пришли к дворцу президента в центре Варшавы и потребовали, чтобы Анджей Дуда издал указ о разрешении продажи средств «аварийной контрацепции» без рецептов.

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Несколько сотен манифестантов заявили, что польский лидер совершает уголовное преступление, не соглашаясь на доступную контрацепцию в стране. Участники протеста скандировали речь «Будешь сидеть!»

С 1993 года в Польше запрещены аборты. Полячкам прерывают беременность только в том случае, если на это есть медицинские показания. Также плод разрешают удалить, если он появился в ходе изнасилования.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь против абортов. По его словам, этой процедуре нет «никаких оправданий».