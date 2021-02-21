Президент Эстонии выступила за ратификацию пограничного договора с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу, 20 февраля, поддержала ратификацию пограничного договора с Россией.

«Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова», — приводит ее слова издание Postimees.

Кальюлайд добавила, что настала очередь «восточному соседу отреагировать» на желание Эстонии ратифицировать документ.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы, уточнило РИА «Новости». Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, которая содержала ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Этот шаг Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии, и подпись под договором была отозвана.

В феврале председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии Март Каллас заявил, что русскоязычные жители страны — это человеческий мусор. При этом русское население является крупнейшим нацменьшинством Эстонии. Не говоря уже о том, что на русском языке в стране говорят представители разных наций.