Эстонская элита развязала языки ради политики. Непокорных русских там заклеймили «человеческим мусором»

Председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии Март Каллас заявил, что русскоязычные жители страны — это человеческий мусор. При этом русское население является крупнейшим нацменьшинством Эстонии. Не говоря уже о том, что на русском языке в стране говорят представители разных наций.

Своими мыслями в отношении русскоговорящих людей Март Каллас поделился в комментариях под постом бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Facebook. Рейнсалу в своем посте выразил недовольство из-за того, что евродепутат Яна Тоом приравняла участников несанкционированных акций в России к защитникам «Бронзового солдата». Политик утверждал, что такими словами она предала «эстонскую государственность и российскую демократию».

Каллас решил поддержать Рейнсалу и высказался по этой теме в комментариях.

«В России свои бунтари! У нас — понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом», — написал он.

Часть комментаторов поддержали пост, часть раскритиковали Рейнсалу. Например, один из комментаторов заявил, что надо было свое мнение высказывать Тоом в лицо в парламенте, а не в интернете разбрасываться комментариями.

«Оставьте Россию в покое, займитесь собственным народом», — посоветовал им пользователь с именем Хейди Тамм.

Нашлись и те политики, что заступились за русскоязчных жителей. Старший депутат Таллинского городского собрания Маргарита Черногорова раскритиковала такое поведение в разговоре со Sputnik Meedia.

«Читать это невозможно, но приходится постоянно такое слушать», — призналась депутат.

Она отметила, что те, кто говорит о «понаехавших», просто не хотят признавать факты. В 2007 году в протестах участвовали достаточно русскоязычных жителей, имевших уже эстонское гражданство «по рождению или по ходатайству».

«Как любые люди, которые живут в Эстонии по виду на жительство, они имеют законное право на свое волеизъявление», — подчеркнула Черногорова.

Бронзовый солдат

Депутат заметила, что для оценки действий людей, вышедших на протесты в 2007 году, надо понимать, о чем говоришь. По ее мнению, Каллас вряд ли проводил изучение состава людей, выходивших тогда на улицы. Его заявления в адрес русскоязычных жителей страны она назвала несправедливыми и очень не добрыми.

А что же произошло в 2007 году? В Таллине в центре города стоял памятник воинам Красной армии. Многие люди приходили к нему 9 Мая, чтобы возложить цветы и почтить память погибших.

Мемориал был создан скульптором Энном Роосом и архитектором Арнольдом Аласом. Он представляет собой двухметровую фигуру советского воина. Его голова склонена в знак скорби, позади находятся таблички с именами погибших при освобождении города.

Источник фото: «Википедия»

В 2007 году власти решили перенести памятник из центра города на кладбище, что возмутило многих жителей. Некоторые сочли это насмешкой над памятью погибших людей. Правительство это не сильно интересовало, поэтому перенос памятника случился в ночь с 26 на 27 апреля того же года. Вместе с этим также перезахоронили останки 12 советских солдат, что лежали в Братской могиле около памятника.

В итоге негодование людей привело к волнениям, переросшим в массовые беспорядки. В результате пострадали около 50 человек и еще более тысячи были задержаны.

Маргарита Черногорова отметила, что рассуждения политиков о советском или русском менталитете создают напряжение в обществе. Демонтаж памятника со стороны эстонских властей она назвала не очень дальновидным поступком. Если бы его никто не трогал, люди могли бы и дальше возлагать к нему цветы, и никаких проблем бы не было.

Русофобия и интеграция

По данным на 1 января 2020 года население Эстонии составляло 1 337 039 человек. Среди них 85 917 имели российское гражданство. При этом в целом численность русского населения в стране составляла 327 802 человека. Это делает русских крупнейшим национальным меньшинством в стране. Если же говорить о числе русскоговорящих в стране, то их еще больше. Многие украинцы, белорусы, армяне и представители других наций, живущих в Эстонии, тоже говорят на русском языке.

Несмотря на то, что русскоязычных людей в стране действительно много, они продолжают сталкиваться с презрительным отношением в свой адрес.

Общественный деятель из Эстонии Андрей Заренков объяснил «360», что Март Каласс представляет фракцию, являющуюся «партией неонацистского ренессанса с ярко выраженным акцентом на русофобию». Люди, состоящие в ней, чувствуют вседозволенность, потому что знают, что за оскорбление русских им ничего не будет. Их никто не накажет, в суд не поведет, а в Европе и вовсе могут похвалить и наградить.

Это не первый раз, когда представители партии некорректно выражали свою позицию. В 2015 году Урмас Рейтельманн назвал беженцев человеческим мусором и сравнил их с грязью. А в 2018 году другой член партии Март Саарсо заявил, что тогдашний председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварта «азиат, которому не место в зале горсобрания». Кылварта по национальности был наполовину кореец.

«Эти агрессивные националисты ставят своих местных русских сограждан на уровень бессловесного быдла, не имеющего права на свое мнение. В эстонской политической элите это сейчас модный тренд, но если говорить о народе, эстонцы не поддерживают такое мнение», — отметил собеседник «360».

По словам Заренкова, люди сейчас живут в эпоху интеграционного насилия, а русским дается это с большим трудом. Это видно на примере Эстонии и других республик Прибалтики. Эти люди не хотят забывать свой язык, отказываться от своих традиционных ценностей и исторической памяти.

«Монумент „Бронзовый солдат“ так и остался символом непокорных русских, ведь с него начиналась война с памятниками за рубежом России», — заметил эксперт.

В заключении он добавил, что постоянное упоминание «Бронзового солдата» в негативной коннотации является доказательством перманентного страха перед Россией и русскими у фашиствующих поклонников теории Гитлера о расовой неполноценности.