Мир 24 марта 2024, 06:07 Президент Эстонии ужаснулся жестокости теракта в Crocus City Hall Президент Эстонии Карис решительно осудил теракт в Crocus City Hall Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

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Президент Эстонии Алар Карис осудил теракт в Crocus City Hall. Он заявил, что произошедшее ужасает жестокостью. Об этом эстонский лидер написал в соцсети Х.

«Эстония решительно осуждает терроризм в любой форме. Смертоносная террористическая атака в Crocus City Hall ужасает своей жестокостью», — отметил Карис.

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Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования по поводу трагедии в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган резко осудил теракт и пожелал гражданам РФ терпения. Он также подчеркнул, что Турция готова активно сотрудничать в области борьбы с терроризмом.