Президент Эстонии отправила внуков в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд убеждена, что дети должны изучать несколько языков с раннего возраста. Именно поэтому внуки лидера страны ходят в русский детский сад и уже знают не только эстонский.

«Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка», — заявила Кальюлайд порталу ERR.

Она также добавила, что своих младших детей тоже обучала нескольким языкам, поэтому они владеют уже тремя. Эстонский лидер подчеркнула, что ценит языковое богатство.

Кроме того Кальюлайд заявила, что в Эстонии обучение во всех школах должно быть на национальном языке. Но должна быть возможность, чтобы в них могли ходить русскоязычные дети.

«Как я понимаю, все жители Эстонии хотят, чтобы наши дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной. И поэтому они отдают своих детей в эстонские детские сады и эстонские школы. И таких людей становится все больше», — отметила она.

В заключение подчеркнула подчеркнула, что когда дети обеих стран учатся вместе в одном учебном учреждении, появляется возможность «вместе двигаться вперед».

Сейчас многие эстонские политики выступают за перевод всех школ на обучение только на национальном языке. Однако представители русской общины уверены, что такой шаг приведет к ухудшению понимания школьных предметов детьми.