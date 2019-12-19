    19 декабря 2019, 22:10

    Деды Морозы России и Эстонии встретились в Нарве

    Алена Макаренко

    Эстонский и российский главные зимние волшебники встретились в Нарве. Йыулувана держал в руках зонтик всех цветов радуги, а Дед Мороз — посох, сообщил телеканал ERR.

    Сказочные персонажи встретились на Петровской площади и поздравили жителей Нарвы и Ивангорода с наступающим Новым годом. После чего они посетили детский сад «Пынгерьяс», где сказали ребятам теплые слова.

    Потом волшебники планируют побывать в Ледовом дворце. А уже затем Йыулувана и Дед Мороз поедут в Россию, где посетят елку для детей из малообеспеченных семей. Также вечером состоится выступление в центре Ивангорода.

    Сказочные персонажи России и Эстонии по традиции уже давно встречаются в канун Нового года. Впервые эта акция прошла в 2005 году, напомнил «Царьград».

    В 2019-м главными организаторами выступили Налогово-таможенное управление и Северо-Западное таможенное управление России и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Эстонии.