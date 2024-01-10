Мир 10 января 2024, 14:41 Зеленский прибыл в Литву на встречу с президентом Науседой Зеленский прибыл в Литву для встречи с президентом Науседой и украинской общиной President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что прибыл в Литву. Он проведет переговоры с лидером страны Гитанасом Науседой и другими официальными лицам.

Зеленский назвал Литву, Латвию и Эстонию надежными партнерами и друзьями Украины.

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«Со временем буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс», — сообщил он.

Помимо переговоров с Науседой украинский лидер запланировал беседу с премьер-министром и спикером сейма Литвы. Зеленский также настроен на встречи с политиками, журналистами и местной украинской общиной.

Обсуждать будут вопросы безопасности, европейской поддержки, присоединения Украины к ЕС и НАТО. А еще стороны поговорят о сотрудничестве в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников.

Значительная часть европейской помощи Украине идет от Германии. Канцлер Олаф Шольц возмущен тем, что другие страны ЕС не оказывают столько поддержки.