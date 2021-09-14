Президент Чехии Милош Земан приехал в Центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщила чешская газета Pravo.

Издание написало, что Земан прибыл в медучреждение после 11:00 (12:00 по московскому времени). Туда же приехала и его супруга Ивана. По данным газеты, президент может провести в госпитале длительное время. В Сети уже появились кадры.

У 76-летнего Земана невропатия ног. Из-за этой болезни недавно он был вынужден сесть в инвалидное кресло. У главы государства также проблемы со слухом и понижено артериальное давление. Кроме того, врачи следили за его состоянием из-за диабета, написал ТАСС.

Также в прошедшие выходные в Центральный военный госпиталь в Праге поступил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Его госпитализировали из-за резкого повышения артериального давления. Милош Земан стал президентом Чехии в 2013 году. Спустя пять лет его переизбрали на второй срок.

Земан в прошедшем августе заявил, что его прослушивает чешская Служба безопасности и информации, которая занимается контрразведкой. По словам президента, это продолжается уже не один год.