Мир 20 марта 2023, 02:24 Президент Чехии заявил об одной попытке контрнаступления для ВСУ Президент Чехии Павел заявил об одной попытке контрнаступления для ВСУ Pxhere

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ВСУ обладают одной попыткой начать контрнаступление в 2023 году. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. Свое мнение он высказал в интервью Rzeczpospolita.

По словам чешского лидера, после следующей зимы поддерживать Украину на прежнем уровне Западу будет очень трудно. Усталость от конфликта испытывает не только Киев, но и предоставляющие ему помощь страны.

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Украина, как заявил президент Чехии, начнет контрнаступление в ближайшие месяцы. Павел напомнил о президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре 2024 года, поэтому призвал быть реалистами.

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Американские политики, как показал опыт предвыборных кампаний, стремятся фокусироваться на внутренних проблемах. Если на будущих выборах затронут международную повестку, то, вероятнее всего, касаться она будет отношений между США и Китаем. Как отметил чешский лидер, интерес к Украине со стороны США, а также и уровень помощи стране, могут снизиться в 2024 году.

«И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же», — констатировал президент Чехии.

США все чаще выражают опасения по поводу стратегии ВСУ, не исключая отмены запланированного контрнаступления украинских военных, считают обозреватели газеты Politico. На Западе проявляется недовольство по поводу упорства украинской армии. По мнению европейских и американских аналитиков, оборона Артемовска может помешать контрнаступлению ВСУ.