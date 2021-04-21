Президент Чехии назначил нового главу МИД. Он уже раскритиковал отношения с РФ

Президент Чехии Милош Земан назначил новым главой МИД Якуба Кулганека. Ранее он занимал пост замглавы МВД. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Поздравляю вас с назначением на пост руководителя МИД и желаю успехов в этой ответственной работе на благо республики», — заявил глава Чехии.

Уже через 45 минут после назначения на новую должность Кулганека во время пресс-конференции заявил о «крайне сложном этапе» в чешско-российских отношениях.

«Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии. В ближайшие дни мы должны предпринять шаги [в отношении РФ] вместе с нашими союзниками. Но и в этих условиях нам нужно действовать взвешенно», — передал ТАСС его слова.

До него должность главы МИД занимал Томаш Петршичека, которого отправили в отставку 12 апреля.

В среду стало известно, что Чехия хочет еще раз встретиться с членами НАТО, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги в отношении России. Вторая встреча может пройти до 25 апреля, чтобы скоординировать дополнительные шаги против нашей страны.