facebook_pixel
    15 июля 2022, 00:27

    Президент Бразилии заявил, что знает решение конфликта на Украине

    Президент Бразилии Болсонару намекнул на необходимость капитуляции Киева

    Юлия Шелковенко

    Конфликт вокруг Фолклендских островов закончился капитуляцией аргентинской армии после высадки британского десанта в 1982 году, напомнил президент Бразилии Жаир Болсонару. Так он прокомментировал предстоящие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским для бразильского телеканала СNN.

    Президент Бразилии заявил, что знает решение конфликта на Украине

    Болсонару заявил, что знает, как разрешить конфликт на Украине. Об этом он планирует поговорить с Зеленским.

    «Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», — заявил бразильский лидер.

    По его мнению, все идет к тому, что произошло в 1982 году на Фолклендских островах. Болсонару проведет телефонные переговоры с Зеленским 18 июля. До этого он раскритиковал происходящее на Украине, но выступил против антироссийских санкций.

    Президент Украины осудил признание КНДР республик Донбасса. Он пригрозил «жесткой реакцией» за это.