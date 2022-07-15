Президент Бразилии заявил, что знает решение конфликта на Украине

Конфликт вокруг Фолклендских островов закончился капитуляцией аргентинской армии после высадки британского десанта в 1982 году, напомнил президент Бразилии Жаир Болсонару. Так он прокомментировал предстоящие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским для бразильского телеканала СNN.

Болсонару заявил, что знает, как разрешить конфликт на Украине. Об этом он планирует поговорить с Зеленским.

«Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», — заявил бразильский лидер.

По его мнению, все идет к тому, что произошло в 1982 году на Фолклендских островах. Болсонару проведет телефонные переговоры с Зеленским 18 июля. До этого он раскритиковал происходящее на Украине, но выступил против антироссийских санкций.

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