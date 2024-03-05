Мир 05 марта 2024, 13:48 Президент Бразилии рассказал об отношении к Путину и Медведеву Лидер Бразилии Лула да Силва заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым IMAGO/Roberto Casimiro/globallookpress

Читать 360tv в

Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва положительно относится к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Он также поддерживает с ними дружеские отношения. Об этом Лула да Силва заявил во время речи, которую опубликовало издание Metropoles.

Президент Бразилии признался, что никогда не ссорился с Путиным и Медведевым.

Реклама

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», — рассказал он.

Бразильский лидер также напомнил о инициативе России по вступлению Бразилии в Совет Безопасности ООН на постоянной основе. По его мнению, это предложение высоко оценили в государстве.

«Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности», — заключил Лула да Силва.

Ранее руководство Бразилии пригласило Путина на саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро во второй половине 2024 года. Советник бразильского лидера Селсу Аморим заявил, что страна сделает все возможное, чтобы принять у себя президента России.