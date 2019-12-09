Президент Белоруссии уволил начальника Генштаба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генштаба и первого заместителя главы Минобороны страны Олега Белоконева.

Белоруссия назвала условие для совместных учений с НАТО Подробнее

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Уволить генерал-майора Белоконева Олега Алексеевича с военной службы в запас в связи с осуществлением им полномочий депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», — говорится во вступившем в силу указе.

Пока неизвестно, кто будет назначен на пост главы Генштаба.

Должность первого замглавы Минобороны Белоруссии Белоконев получил в январе 2014 года. С 17 ноября 2019 года он стал депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Ранее Белоконев заявлял, что Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО при условии, что альянс будет понимать, что «наш стратегический союзник — это Россия».