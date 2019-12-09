  • Белоруссия назвала условие для совместных учений с НАТО

    09 декабря 2019, 20:51

    Ирина Нагайникова

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев заявил, что НАТО должен помнить, что союзником республики является Россия. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «Это при том условии, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — заявил Белоконев.

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    Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в миротворческих операциях ООН. В частности, в рамках урегулирования конфликта в Ливане. Отправку белорусских военных в Ливан Белоконев обсудил с начальником Генштаба ВС Италии Энзо Веччиарелли.

    Как сообщило РИА ФАН, сейчас белорусские специалисты задействованы в числе медицинского персонала и в структурах обеспечения.

    Напомним, что в Сочи прошла встреча Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, премьер-министров РФ и Белоруссии, а также переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политики обсудили вопросы интеграции двух государств в рамках Союзного государства и имеющиеся противоречия.