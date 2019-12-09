Белоруссия назвала условие для совместных учений с НАТО

«Это при том условии, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — заявил Белоконев.

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Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в миротворческих операциях ООН. В частности, в рамках урегулирования конфликта в Ливане. Отправку белорусских военных в Ливан Белоконев обсудил с начальником Генштаба ВС Италии Энзо Веччиарелли.

Как сообщило РИА ФАН, сейчас белорусские специалисты задействованы в числе медицинского персонала и в структурах обеспечения.

Напомним, что в Сочи прошла встреча Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, премьер-министров РФ и Белоруссии, а также переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политики обсудили вопросы интеграции двух государств в рамках Союзного государства и имеющиеся противоречия.