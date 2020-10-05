Президент Азербайджана назвал позицию России по Карабаху ответственной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между Баку и Москвой находятся на высоком уровне. Также он отметил ответственную позицию России по Карабаху.

«На сегодняшний день сотрудничество с Россией на многих платформах проходит на очень высоком уровне. Мы относимся друг к другу как к стратегическому партнеру, что находит свое отражение в подписанных документах. В данном случае Россия показывает себя как большая и ответственная страна. От России приходят положительные сообщения, ее заявления сдержанные», — заявил Ильхам Алиев в эфире турецкого телеканала TRT Haber. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее Ильхам Алиев обратился к народу Азербайджана с речью. Президент объявил, что в сложившейся ситуации виновата Армения и другие страны, которые ничего не предпринимали для решения проблемы. Он отметил, что Азербайджан в течение 30 лет ждал, когда мировое сообщество сможет помочь в урегулировании конфликта, шел на уступки и был готов к диалогу. Однако, по словам Алиева, никакой реакции не последовало.

Президент также отметил, что не раз обращался к Минской группе ОБСЕ и другим странам с просьбой остановить провокации Еревана и ввести санкции против Армении, но не дождался помощи.