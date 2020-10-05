Алиев назвал виновников карабахского конфликта

По его словам, Баку ждал разрешения ситуации вокруг спорной территории на протяжении 30 лет и соглашался на все условия для поэтапного урегулирования конфликта.

«Сначала возвращение пяти районов, потом два, потом обсуждение статуса. Мы хотели этого, у нас было право на это. Что мы увидели? Мы увидели желание сломать нашу волю, нам стали угрожать новыми войнами» — заявил Алиев.

Он отметил, что несколько раз обращался к Минской группе ОБСЕ и мировому сообществу с просьбой повлиять на Ереван, ввести санкции против Армении, чтобы они прекратили провокации.

«Они меня не услышали, подумав, что я, азербайджанский народ смиримся с положением дел», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев напомнил, что Ереван перевозил армян из Ливана для расселения в Карабахе, нарушал Женевскую конвенцию, но на это никто не реагировал. По его словам, когда он обращался к Евросоюзу, то получал ответ, что это их не интересует.

«Нас сейчас обвиняют в чем попало. Карабах — наша земля. Мы туда вернемся. В нынешней ситуации первый виновником является руководство Армении и ряд стран, которые хотели продолжения оккупации и статус-кво», — подытожил президент Азербайджана свое выступление.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается несколько десятков лет. Еще в феврале 1988 года населенная преимущественно армянами автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После развала Советского Союза эта ситуация переросла в вооруженное противостояние. В ходе военных действий Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими территориями. Конфликт тогда урегулировала Россия, которая посадила стороны за стол переговоров.

В рамках Минской группы ОБСЕ под сопредседательством Москвы, Парижа и Вашингтона Баку и Ереван обсуждают вопрос спорных территорий. Азербайджан настаивает на возвращении своих земель. Армения защищает интересы жителей непризнанного региона. Очередной виток конфликта начался в конце прошлой недели. В итоге это привело к новым боевым действиям. Стороны обвинили друг друга в нарушениях мирного соглашения. Столкновения уже привели к жертвами среди мирного населения.

Лидеры России, США и Франции призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Они потребовали, чтобы участники отказались от выставления каких-либо условий и вернулись к мирным переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.