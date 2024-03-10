Мир 10 марта 2024, 02:47 Президент Аргентины отменил повышение своей зарплаты из-за критики оппозиции Президент Аргентины Милей отменил повышение зарплаты себе и членам правительства Unsplash

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Президент Аргентины Хавьер Милей отменил указ о повышении зарплаты себе и членам правительства. Об этом он написал в соцсети Х.

«Из-за указа, который был подписан экс-президентом… и устанавливал, что на политических постах зарплата всегда должна быть больше, чем у служащих в госсекторе, чиновникам нашего правительства автоматически была повышена зарплата», — написал Милей.

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Президент добавил, что он отменил этот указ.

Милей после вступления в должность запустил в Аргентине ряд радикальных реформ. В стране планируют вдвое сократить количество министерств и снять экспортные ограничения. Одной из первых шоковых реформ стала девальвация национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар, что привело к скачку инфляции.