Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за «оккупацию» Крыма депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил с конкурсом «тупых и плоских шуток».

О его реакции на высказывания главы СНБО сообщило РИА «Новости».

«Завтра эти киевские деятели обвинят Германию в том, что в свое время Тевтонский орден не уничтожил Русское государство, а Францию — в поражении Наполеона, мол, не будь этого, Крым был бы украинский», — сказал депутат. Бальбек предположил, что в этот раз совет «дал маху». По его мнению, Киев не только не получит ни цента, но и наживет себе «не самых слабых врагов».

Алексей Данилов ранее на брифинге заявил, что Германия и Франция должны разделить ответственность за утрату Крыма, пишет «УНИАН«. Он напомнил, что в 2008 году Берлин и Париж отказали Украине и Грузии в предоставлении Плана действий по членству в НАТО. После этого Россия «напала» на республики и захватила часть их территорий.

Сенатор Алексей Пушков ранее предположил, что Украине будет лучше, если у нее не будет армии. Таким образом прекратятся бомбардировки Донбасса, будут спасены жизни молодых украинцев и исчезнут иллюзии, что Киев сможет вернуть Крым.