Пушков заявил, что Украине будет лучше без армии

Алексей Пушков не остался в стороне от заявлений президента Украины Владимира Зеленского о негативных последствия от запуска «Северного потока —2», в том числе и для армии. Российский сенатор заявил, что урезание военных расходов пойдет на пользу Украине.

«Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым», — написал Пушков в Twitter.

Кроме того, Украине не удастся втянуть НАТО в вооруженный конфликт с РФ. Еще в одной публикации сенатор высказал мнение, что жалобы Зеленского американцам бессмысленны. Ведь для Штатов важнее отношения с Германией, нежели с Украиной. Последняя, по мнению Пушкова, «все равно у США в кармане».

Владимир Зеленский заявил, что при открытии «Северного потока — 2» Украина потеряет около трех миллиардов долларов. Страна больше не будет участвовать в поставках газа. Украинский президент выразил мнение о том, что вследствие этого национальная армия будет испытывать проблемы с финансированием.