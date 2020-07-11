Пресс-секретарь Зеленского ответила на слухи о беременности от президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала слухи о беременности от главы государства. Видео с обращением она опубликовала в Instagram.

«Каждый фейк имеет свое имя. На Канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно когда речь идет об информации», — заявила Мендель.

Пресс-секретарь призвала соотечественников «уважать друг друга, а самое главное — уважать себя».

В статье на сайте украинского 24-го канала, которую упомянула Мендель, написано, что слухи о ее беременности от Зеленского — фейк.

Накануне в интернете всплыла информация о любовной связи Мендель и Зеленского. Основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко «25%» Роман Реведжук намекнул, что пресс-секретарь беременна от украинского лидера.

Ранее на Украине Зеленского назвали самым влиятельным человеком в мире. Среди достижений 2019 года отмечены первая личная страница президента в The New Yorker и первая обложка декабрьского номера Time с украинским президентом.