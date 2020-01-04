На Украине Зеленского назвали самым влиятельным человеком в мире

Зеленский становится одним из самых влиятельных людей в мире. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Так она подвела итоги 2019 года и свои семь месяцев на посту пресс-секретаря главы украинского государства.

«Среди достижений прошлого года хочу отметить первую личную страницу президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом. Хотя основная здесь заслуга, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. По мере того, как украинский президент становится одним из влиятельнейших людей мира, нам, украинцам, следует ожидать еще больше хороших новостей в 2020 году», — написала в своем Facebook пресс-секретарь украинского главы государства.

Журнал Time, опубликовавший на обложке декабрьского номера портрет Зеленского, назвал, кстати, украинского президента «человеком между». В заглавной статье номера журналисты издания объяснили, что украинский глава оказался посередине между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Также в статье сказано о сложностях в отношениях Украины и России. Упомянут и импичмент Трампа, связанный с украинским скандалом.