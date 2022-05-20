Пресс-секретарь Пентагона Кирби займется пиаром Белого дома

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ближайшем будущем перейдет на работу в Белый дом. Об этом сообщил телеканал CNN с ссылкой на осведомленные источники.

По данным СМИ, Кирби станет высокопоставленным представителем администрации США по связям с общественностью. Он будет связан с Советом национальной безопасности страны. Также предполагается, что при необходимости он сможет замещать на брифингах пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джон Кирби с 2015 по 2017 годы руководил пресс-службой Государственного департамента США. С января 2021 года он стал пресс-секретарем Пентагона.

Карин Жан-Пьер заступила на должность пресс-секретаря Белого дома на этой неделе. Ранее пост занимала Джен Псаки, а Жан-Пьер была ее заместителем. Она стала первым в истории темнокожим официальным представителем Белого дома.

Псаки ушла с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая. Она проработала там 16 месяцев. На ее счету — 222 брифинга. Псаки беседовала с журналистами на 17 раз больше, чем все пресс-секретари предыдущего американского лидера Дональда Трампа.