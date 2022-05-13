Псаки покинет пост пресс-секретаря Байдена 13 мая

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет свою должность. По неофициальной версии, она переквалифицируется в журналисты и будет работать на телеканале MSNBC.

Сама Псаки на одном из последних брифингов отмечала, что ей нечего сказать о своих планах на ближайшее будущее.

«Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям», — сказала она журналистам.

Официальных объявлений о новом месте работы пресс-секретаря президента США Джо Байдена пока нет. Уход Псаки на продемократический телеканал MSNBC обсуждают на уровне слухов.

Джен Псаки проработала в Белом доме 16 месяцев. На ее счету — 222 брифинга. Псаки беседовала с журналистами на 17 раз больше, чем все пресс-секретари предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

Ее место займет Карин Жан-Пьер, которая станет первым в истории темнокожим официальным представителем Белого дома.