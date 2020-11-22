Пресс-пул Байдена обругал Трампа в рассылке для журналистов

Неизвестный под ником Matthias Langton за шесть минут отправил журналистам, входящим в список рассылок пресс-пула кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, 31 сообщение: «К черту Трампа». Серия завершилась посланием: «Извините».

Об этом сообщил члена пула репортера Ассошиэйтед Пресс Зик Миллер. После инцидента список получателей временно переведен в режим модерации.

«Приносим извинения за спам этим утром. Этот человек был лишен права отправки по списку, а список пула переходной команды (Байдена — ред.) временно переведен на модерацию», — цитирует журналиста РИА «Новости».

Во избежание спама, пул сменил название группы рассылки. Его будут сообщать в индивидуальном порядке.

Действующий президент США Дональд Трамп намерен по суду вернуть себе «украденную» победу на выборах. Его предвыборный штаб подал несколько исков, с требованием пересчитать голоса избирателей.