Пресс-атташе посольства США в РФ рассказал о хоккейной дипломатии нового посла

Такое заявление пресс-атташе сделала в комментариях в Twitter.

«На самом деле он [Салливан] хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время», — отметила Росс.

Ранее стало известно, что посол Соединенных Штатов прибудет в Россию в четверг 16 января. Джон Салливан займет на место Джона Хантсмана. Его миссия завершилась в октябре 2019 года.