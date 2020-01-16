Пресс-атташе посольства США в РФ рассказал о хоккейной дипломатии нового посла
Пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс отметила, что новый посол США в РФ Джон Салливан устроит «хоккейную дипломатию». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Такое заявление пресс-атташе сделала в комментариях в Twitter.
«На самом деле он [Салливан] хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время», — отметила Росс.
Ранее стало известно, что посол Соединенных Штатов прибудет в Россию в четверг 16 января. Джон Салливан займет на место Джона Хантсмана. Его миссия завершилась в октябре 2019 года.