Мадуро назвал «Спутник V» самым безопасным препаратом в мире

Российская вакцина от ковида «Спутник V» является самым безопасным препаратом в мире. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время совещания по вопросам здравоохранения.

«Спутник V» — самая безопасная [вакцина в мире]. Она показывает высокий уровень защиты организма», — привело слова Мадуро РИА «Новости».

В начале февраля лидер Венесуэлы сообщил, что на территории страны прошли испытания российской вакцины. Мадуро отметил, что эффективность препарата составила 100%. Подписанный с Россией контракт предусматривает вакцинацию «Спутником V» 10 миллионов жителей Венесуэлы.

Российская вакцина уже получила одобрение на использование регуляторов Белоруссии, Аргентины, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжира и многих других стран. Сам препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины опубликовал известный медицинский журнал The Lancet. После появления статьи специалисты по всему миру стали говорить об эффективности российского препарата.