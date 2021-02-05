Американские инфекционисты оценили преимущества российской вакцины «Спутник V»

Основное преимущество российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в том, что она не требует сверхнизкой температуры во время хранения и перевозки. Об этом заявили инфекционисты из трех американских университетов.

Ученые из США прочитали публикацию авторитетного медицинского журнала The Lancet о российской вакцине и оценили ее плюсы.

«В третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%. Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность — около 95%. <…> Поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины», — приводит ТАСС слова инфекциониста медицинского центра при Стэнфордском университете Дина Уинслоу.

Он считает, что российский препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией.

По словам руководителя отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета Дэниела Курицкиса, возможность хранить «Спутник V» в обычном холодильнике поможет привиться людям в тех странах, где не могут обеспечить условия для других препаратов.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур отметил, что вакцина Центра имени Гамалеи «выглядит многообещающе».

«Спутник V» уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Палестине, Туркмении, Венгрии, Сербии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа. Большинство россиян выразили доверие отечественным препаратам.