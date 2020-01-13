Премия «Выбор критиков» прошла в США. Один из главных призов достался Тарантино

В фильме рассказана история жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие картины происходит в Голливуде в конце 1960-х годов. Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби. Как сообщил ТАСС, на премию также претендовали ленты «1917», «Ирландец», «Джокер», «Паразиты» «Брачная история», «Кролик Джоджо» и «Маленькие женщины».

Лучшим режиссерами жюри признало британца Сэма Мендеса за фильм «1917» и южнокорейца Пон Чжун Хо за «Паразитов». Их конкурентами были Мартин Скорсезе, Ноа Баумбак и Грета Гервиг.

«Выбор критиков» присуждается Ассоциацией кинокритиков, которые работают в сфере кино, телевидения, радио, онлайн СМИ в США и Канаде. В Ассоциацию входят более 250 человек. Объединение считается крупнейшим сообществом критиков в Северной Америке.

Ранее Брэд Питт получил награду Национального совета кинокритиков США за свою роль в «Однажды в Голливуде…».