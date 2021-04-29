Премьеры Киргизии и Таджикистана проведут встречу из-за перестрелки на границе

Премьер-министры Киргизии и Таджикистана проведут встречу на полях Евразийского межправсовета и обсудят нынешний кризис на границе. Об этом объявили в кабмине Киргизии.

В пресс-службе правительства Киргизии сообщили, что премьер-министр республики Улукбек Марипов встретится с коллегой из Таджикистана Кохиром Расулзодой. Они обсудят ситуацию, которая сложилась на границе двух государств.

В ведомстве отметили, что встреча пройдет после заседания Евразийского межправительственного совета. Сейчас решаются вопросы организации переговоров.

Вооруженное столкновение началось на границе Киргизии и Таджикистана в четверг, 29 апреля. Участники обвинили друг друга в нарушениях и обстрелах.

В пограничных войсках Таджикистана заявили, что киргизские пограничники открыли огонь первыми. В ответ государственный комитет национальной безопасности Киргизии подчеркнул, что жители соседней страны устроили обстрел проезжающих машин из охотничьих ружей.

По последним данным, в конфликте пострадали два гражданина Таджикистана, которые получили тяжелые ранения. В Киргизии погибли двое, ранены 26 человек.

По данным СМИ, стороны начали стягивать к границам тяжелую военную технику и устанавливать минометные орудия.

Причиной конфликта стала спорная приграничная территория около водораспределительного пункта «Головной». Спор вокруг этого участка идет уже несколько лет, так как республики до сих пор не уточнили, где именно должна проходить граница.