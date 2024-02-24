Мир 24 февраля 2024, 09:33 Премьеры европейских стран и глава ЕК прибыли в столицу Украины Reuters: в Киев приехали председатель ЕК и премьеры Италии, Канады, Бельгии Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев. Об этом сообщило агентство Reuters.

Западные политики прибыли в украинскую столицу на поезде из Польши. Своим визитом они выразили свою поддержку руководству Украины, отметили в издании.

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«Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной», — подчеркнули авторы статьи.

Ранее о визите главы ЕК в Киев проинформировало издание Politico. По информации журналистов, в этот же день лидеры стран G7 начнут обсуждать совместное заявление о поддержке Украины. Страны Евросоюза также планируют подписать договор о пополнении оборонного фонда объединения и поставках помощи ВСУ.