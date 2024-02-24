Мир 24 февраля 2024, 00:50 Глава ЕК фон дер Ляйен прибудет в Киев 24 февраля РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля приедет в украинскую столицу. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на официального представителя ЕК.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев в субботу, чтобы выразить поддержку Украине, которая вступает в третий год конфликта с Россией», — заявил он.

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В газете отметили, что лидеры государств G7 в этот же день обсудят совместное заявление о дальнейшей поддержке украинской стороны. Руководству 27 стран европейского союза тоже нужно будет заключить договор о пополнении оборонного фонда ЕС и продолжении помощи Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Запада ВСУ проиграют в конфликте.