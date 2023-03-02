Мир 02 марта 2023, 18:34 Премьер Венгрии назвал главную проблему Путина Орбан: проблема Путина — ракетные базы США в Румынии и Польше РИА «Новости»

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Размещение американских вооружений рядом с российскими границами — это проблема для президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Своей точкой зрения политик поделился в интервью Die Weltwoche.

«Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше», — сказал Орбан.

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Помимо этого, он указал на возможное вступление в НАТО Украины и Грузии. Это тоже проблематичный момент, так как на территории этих стран блок может разместить свое вооружение, пояснил премьер Венгрии.

Он добавил, что понимает мотивы действий Путина, но не поддерживает поступки. Также политик обратил внимание, что Запад не понимает политику России, потому что «это другая цивилизация».

Несмотря на конфликт интересов, США и союзники должны искать пути мирного сотрудничества и сосуществования с Россией, подчеркнул венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не собирается рвать экономические связи с Россией, и призвал другие страны последовать этому примеру.