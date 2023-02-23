Мир 23 февраля 2023, 02:58 Премьер Венгрии объяснил, почему нельзя «загонять в угол» Россию Премьер Венгрии Орбан заявил, что Россию нельзя «загонять в угол» из-за ее ядерного оружия YouTube

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Россия является обладательницей ядерного оружия, поэтому ее нельзя загонять в угол. В конфликте на Украине не может быть победителя, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Его слова передала венгерская газета «Мадьяр немзет».

Накануне Орбан встретился с депутатами парламента. Свою речь он посвятил текущей геополитической обстановке, в том числе конфликту на Украине. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Будапешт не занимает чью-то сторону, а придерживается нейтралитета. По его мнению, весь Запад сейчас встал на сторону Украины.

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«Но Россия — ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне», — подчеркнул он.

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Орбан добавил, что Будапешт в этой ситуации должен руководствоваться национальными интересами. Важно не втягиваться в конфликт, считает он. Именно поэтому венгерские власти не намерены поставлять Киеву оружие и не станут присоединяться к коалиции стран.

США и НАТО всеми силами подталкивают Венгрию поддержать Киев. Однако Будапешт изначально придерживается нейтралитета. Кроме того, власти европейской страны критикуют антироссийские санкции. По их мнению, экономические рестрикции сильнее бьют по государствам ЕС.