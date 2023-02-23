23 февраля 2023, 02:58
Премьер Венгрии объяснил, почему нельзя «загонять в угол» Россию
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Россию нельзя «загонять в угол» из-за ее ядерного оружия
Россия является обладательницей ядерного оружия, поэтому ее нельзя загонять в угол. В конфликте на Украине не может быть победителя, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Его слова передала венгерская газета «Мадьяр немзет».
Накануне Орбан встретился с депутатами парламента. Свою речь он посвятил текущей геополитической обстановке, в том числе конфликту на Украине. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Будапешт не занимает чью-то сторону, а придерживается нейтралитета. По его мнению, весь Запад сейчас встал на сторону Украины.
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«Но Россия — ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне», — подчеркнул он.
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Орбан добавил, что Будапешт в этой ситуации должен руководствоваться национальными интересами. Важно не втягиваться в конфликт, считает он. Именно поэтому венгерские власти не намерены поставлять Киеву оружие и не станут присоединяться к коалиции стран.
США и НАТО всеми силами подталкивают Венгрию поддержать Киев. Однако Будапешт изначально придерживается нейтралитета. Кроме того, власти европейской страны критикуют антироссийские санкции. По их мнению, экономические рестрикции сильнее бьют по государствам ЕС.
Ядерное оружие
Венгрия
Россия
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