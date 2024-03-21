Мир 21 марта 2024, 01:19 Премьер Украины уточнил масштабы грядущей мобилизации Bloomberg: Шмыгаль допустил, что в ВСУ мобилизуют менее 500 тысяч человек РИА «Новости»

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Премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что численность призванных в ходе предстоящей мобилизации будет меньше ранее заявленных 500 тысяч человек. Об этом сообщило Bloomberg.

«Премьер-министр Украины заявил, что <…> объем мобилизации может быть меньше полумиллиона человек, что первоначально поддерживали военные», — отметили авторы материала.

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По словам премьера, в таких масштабах нет необходимости. При этом законопроект застрял в Верховной раде, а президент Украины Владимир Зеленский опасается призывать на службу такое количество людей.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что украинцы должны служить в армии вне зависимости от возраста. ВСУ нужно больше людей, считает он. Кроме того, они должны иди в армию вне зависимости от военной помощи из США.Украинских законодателей Грэм* призвал ужесточить мобилизацию.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.