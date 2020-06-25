Премьер самопровозглашенного Косова не поехал на переговоры с Сербией в США

Самопровозглашенная Республика Косово отказалась вести переговоры с Сербией. Встреча должна была состояться в США 27 июня.

Премьер-министр Косова Авдулах Хоти не сможет присутствовать на переговорах в США с Сербией, говорится в его Twitter. Причина в обвинениях специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косове в отношении президента самопровозглашенной Республики Косово Хашимы Тачи. Его обвиняют в совершении военных преступлений в 1998–1999 годах.

«В связи с развитием ситуации в Приштине в результате выдвинутых обвинений специальной прокуратуры я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разбираться с ситуацией», — сказал Хоти.

Изначально встреча в Вашингтоне должна была пройти между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Хоти.

Помимо самого Тачи, в военных преступлениях обвинили бывшего спикера парламента Кадри Весели. Предполагается, что Тачи и Весели причастны к убийству около 100 человек, хищениям и пыткам людей. Среди предполагаемых жертв есть в том числе албанцы из Косова и сербы.