Кабмин Словакии не согласовал закупку вакцины Sputnik V

Представители партии «За народ» в правительстве Словакии наложили вето на предложение закупить российскую вакцину «Спутник V» до ее регистрации в Евросоюзе. Как сообщило издание Aktuality, об этом по итогам совещания с парламентом рассказал министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

Он напомнил, что вакцину рекомендовали эксперты правительственной комиссии, которые занимаются вопросами пандемии.

Это был выход из ситуации, когда поставки препаратов, закупленные в Евросоюзе откладываются, а чиновники ЕС призвали страны самим искать способы получения вакцин.

«Многие наши граждане заинтересованы в этой вакцине. Это показали опросы общественного мнения. К концу февраля в Словакию могли поступить 800 тысяч доз. К сожалению, на это решение партнеры по коалиции наложили вето», — заявил министр.

Занимающая должность вице-премьера, представитель партии «За людей» Вероника Ремишова пояснила, что еще до заседания правительства парламентарии заявили, что не разрешат использование препарата без регистрации.

Российскую вакцину «Спутник V» доставили в Черногорию Партию из двух тысяч доз препарата передала сербский премьер-министр Ана Брнабич. Разрешение на вакцинацию выдал Институт лекарств и медицинских средств Черногории. Минздрав страны сейчас ведет переговоры о прямых поставках препарата из России.