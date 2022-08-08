Запланированный ранее визит подавшего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона в Польшу пришлось отменить. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий не смог выделить время на эту встречу, сообщило агентство Bloomberg, сославшись на свои источники.

Британская и польская стороны договорились о встрече Джонсона и Моравецкого 8 августа. Еще на минувшей неделе в Лондоне полагали, что переговоры состоятся. Однако позднее офис премьера Польши уведомил помощников премьера Британии — для Джонсона вряд ли смогут выделить время прежде, чем он покинет свою должность.

Аналогичная ситуация сложилась и в США. Джонсон запрашивал телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, но Белый дом так и не назначил дату. Подавший в отставку британский премьер все еще надеется переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Джонсон покидает свой пост в непростое для страны время. Многие предрекают Британии тяжелую зиму из-за повышения цен на энергоресурсы и роста инфляции.